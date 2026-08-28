New York: nuovo spunto rialzista per Atlassian
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società di software australiana, con una variazione percentuale del 3,21%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Atlassian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Atlassian è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 194,2 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 187. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 201,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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