OPAS Telecom Italia, le adesioni superano il 1,38%

(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) volontaria totalitaria promossa da Poste Italian e sulle azioni ordinarie TIM , risulta che oggi 6 agosto sono state presentate 2.034.392 richieste. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 23.595.492, pari all'1,3828% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.



L'OPAS è iniziata il 20 luglio e si concluderà l'11 settembre. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Telecom Italia acquistate sul mercato il 10 e l'11 settembre non potranno essere apportate in adesione all'offerta.



(Foto: ANSA)

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