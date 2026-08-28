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Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei titoli bancari in Italia

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Piazza Affari: balza in avanti l'indice dei titoli bancari in Italia
Performance positiva per il comparto bancario a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dello 0,99% rispetto alla chiusura precedente.
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