Milano 17:19
51.432 -0,51%
Nasdaq 17:19
27.452 -1,12%
Dow Jones 17:19
51.930 -1,55%
Londra 17:19
10.902 +0,28%
Francoforte 17:19
25.467 +0,01%

Piazza Affari: modesta la discesa registrata dall'indice dei titoli bancari in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: modesta la discesa registrata dall'indice dei titoli bancari in Italia
Si muove al ribasso il comparto bancario a Piazza Affari, che perde lo 0,56%, scambiando a 39.257,14 punti.
Condividi
```