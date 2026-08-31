Milano 28-ago
52.616 0,00%
Nasdaq 28-ago
29.433 -0,70%
Dow Jones 28-ago
53.560 -0,02%
Londra 28-ago
10.824 0,00%
Francoforte 28-ago
26.570 0,00%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,57% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 65.361,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,57% alle 04:50
Tokyo perde terreno e riporta un -1,57% alle 04:50, scambiando a 65.361,6 punti.
Condividi
```