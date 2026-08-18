Milano 15:06
53.323 -0,49%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:06
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Francoforte 15:06
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Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,62% alle 04:50

Il Nikkei 225 tratta a 68.098,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,62% alle 04:50
Tokyo perde terreno e riporta un -1,62% alle 04:50, scambiando a 68.098,54 punti.
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