Milano 15:06
53.323 -0,49%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:06
10.752 +0,30%
Francoforte 15:06
26.232 -0,40%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,57% alle 08:20

Il Nikkei 225 tratta a 67.441,51 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,57% alle 08:20
Tokyo perde terreno e riporta un -2,57% alle 08:20, scambiando a 67.441,51 punti.
Condividi
```