Francoforte: calo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V , che presenta una flessione del 3,39%.



La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario attuale di Redcare Pharmacy N.V mostra un allentamento della trendline al test del supporto 60,53 Euro. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 62,83. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 59,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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