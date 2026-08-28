Milano 14:19
52.727 +0,88%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 14:19
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Francoforte 14:19
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Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V
Si muove verso il basso Redcare Pharmacy N.V, con una flessione del 2,37%.
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