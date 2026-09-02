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/ Francoforte: netto calo registrato da Redcare Pharmacy N.V
Francoforte: netto calo registrato da Redcare Pharmacy N.V
Migliori e peggiori
,
In breve
02 settembre 2026 - 13.00
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In forte ribasso
Redcare Pharmacy N.V
, che mostra un -5,39%.
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Redcare Pharmacy N.V
-6,63%
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