Francoforte: positiva la giornata per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Redcare Pharmacy N.V , con una variazione percentuale del 2,98%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.





Si indebolisce il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 62,4 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 64,65. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 60,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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