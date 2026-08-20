Francoforte: positiva la giornata per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Redcare Pharmacy N.V, con una variazione percentuale del 2,98%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Redcare Pharmacy N.V rispetto all'indice.
Si indebolisce il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 62,4 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 64,65. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 60,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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