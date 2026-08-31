Francoforte: giornata depressa per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Rosso per Tag Immobilien, che sta segnando un calo dell'1,91%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Tag Immobilien rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La situazione di medio periodo di Tag Immobilien resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 12,96 Euro. Supporto visto a quota 12,81. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 13,11.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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