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New York: allunga il passo CF Industries Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: allunga il passo CF Industries Holdings
Grande giornata per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,11%.
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