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Londra: allunga il passo Melrose Industries

Migliori e peggiori, In breve
Londra: allunga il passo Melrose Industries
Brillante rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, che lievita in modo prepotente, con un guadagno dell'8,70%.
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