New York: seduta euforica per CF Industries Holdings
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati, che tratta in rialzo del 5,11%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,02%, rispetto a -0,02% dell'indice del basket statunitense).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CF Industries Holdings. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 133,7 USD. Primo supporto visto a 129,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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