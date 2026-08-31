New York: seduta euforica per CF Industries Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il produttore di fertilizzanti nitrati e fosfati , che tratta in rialzo del 5,11%.



Comparando l'andamento del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, si nota che CF Industries Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,02%, rispetto a -0,02% dell' indice del basket statunitense ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di CF Industries Holdings . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 133,7 USD. Primo supporto visto a 129,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 126,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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