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New York: brusca correzione per Aon

Migliori e peggiori, In breve
New York: brusca correzione per Aon
Scende sul mercato il gruppo attivo nel brokeraggio assicurativo e nella consulenza delle risorse umane, che soffre con un calo del 6,73%.
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