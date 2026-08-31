Aon acquista la rivale USI Insurance Services per 17 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Aon , colosso statunitense del settore assicurativo, ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione della rivale USI da KKR e altri azionisti per un prezzo totale di 17 miliardi di dollari. L'operazione, sfruttando il successo dell'acquisizione di NFP, punta a potenziare la piattaforma leader nel vasto e crescente mercato middle market statunitense.



USI, fornitore leader di soluzioni assicurative per danni, previdenza complementare, gestione del rischio personale e soluzioni pensionistiche per il mercato medio, è il decimo broker assicurativo statunitense per dimensioni, con un fatturato annuo di circa 3 miliardi di dollari e oltre 10.500 collaboratori in quasi 200 uffici negli Stati Uniti.



"In un periodo di crescente complessità e volatilità, per offrire ai clienti risultati migliori in relazione alle sfide legate ai rischi e alle risorse umane è necessaria una combinazione di competenze e conoscenze supportate da dati, analisi e tecnologie proprietarie", ha dichiarato Greg Case, CEO di Aon.



A seguito della chiusura dell'operazione, Mike Sicard, CEO di USI, ricoprirà la carica di Presidente di Aon e CEO globale del Middle Market, riportando direttamente a Case, ed entrerà a far parte dell'Executive Committee di Aon.



Il prezzo di acquisto di USI è pari a 17 miliardi di dollari, ovvero 16,7 miliardi di dollari al netto delle imposte, che riflette circa 278 milioni di dollari di determinate voci fiscali. Il prezzo di acquisto netto rappresenta circa 14,5 volte l'EBITDA rettificato degli ultimi dodici mesi, al netto delle sinergie. Aon prevede di finanziare l'operazione, nonché le relative spese e altri costi, con nuovo debito emesso con diverse scadenze, in base alle condizioni di mercato. La società prevede di mantenere il rating attuale di Baa2 con Moody's e A- con S&P.



(Foto: by rawpixel on Unsplash)

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