New York: ingrana la marcia Coinbase Global

(Teleborsa) - Ottima performance per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che scambia in rialzo del 4,51%.



Il trend di Coinbase Global mostra un andamento in sintonia con quello dell' S&P-500 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo di Coinbase Global confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 190,4 USD con primo supporto visto a 179,8. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 173.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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