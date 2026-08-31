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A New York, forte ascesa per Coinbase Global

Migliori e peggiori, In breve
A New York, forte ascesa per Coinbase Global
Protagonista la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,51%.
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