A New York corre Coinbase Global

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia , che mostra una salita bruciante del 12,02% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Coinbase Global evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Coinbase Global rispetto all'indice.





Analizzando lo scenario di Coinbase Global si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 152,7 USD. Prima resistenza a 169,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 141,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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