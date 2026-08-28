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New York: netto calo registrato da Generac Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da Generac Holdings
A picco l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che presenta un pessimo -5,48%.
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