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New York: netto calo registrato da General Mills

Migliori e peggiori, In breve
New York: netto calo registrato da General Mills
Si muove in perdita il venditore di prodotti alimentari di marca, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,53% sui valori precedenti.
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