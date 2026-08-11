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New York: scatto rialzista per KKR & Co

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per KKR & Co
Brillante rialzo per la società di investimento attiva nel private equity e nella gestione patrimoniale e assicurativa, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,07%.
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