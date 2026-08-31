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Piazza Affari: calo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

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Piazza Affari: calo per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Giornata negativa per il comparto beni industriali a Milano, che continua la seduta a 88.108,58 punti, in calo dello 0,91%.
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