Shopify scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che passa di mano in perdita del 4,62%.
Lo scenario su base settimanale di Shopify rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Shopify rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 149,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 143,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 155,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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