Shopify scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che passa di mano in perdita del 4,62%.



Lo scenario su base settimanale di Shopify rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Shopify rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 149,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 143,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 155,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```