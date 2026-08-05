Shopify, balzo del fatturato del 34% nel secondo trimestre

(Teleborsa) - Shopify , società canadese che sviluppa e commercializza l'omonima piattaforma di e-commerce, ha chiuso il secondo trimestre 2026 con una crescita del fatturato del 34% (33% a valuta costante) a 3,58 miliardi di dollari statunitensi. L'utile operativo è stato di 488 milioni di dollari, rispetto ai 291 milioni di dollari dello secondo trimestre dell'anno scorso. Il free cash flow margin è stato del 18%, rispetto al 16% di un anno fa.



"È stato un trimestre eccezionale: oltre il 30% di crescita del GMV, del fatturato, dell'utile lordo e del free cash flow - ha dichiarato Harley Finkelstein, presidente di Shopify - Supportiamo ogni tipo di attività e, grazie all'intelligenza artificiale, stiamo ampliando le possibilità per tutte. Nessun altro si avvicina a questi risultati".



"La crescita del GMV ha subito un'accelerazione rispetto all'ottimo secondo trimestre dell'anno precedente, con risultati solidi per tutte le dimensioni di commercianti, canali e aree geografiche - ha affermato il CFO Jeff Hoffmeister - Parallelamente a questo slancio, continuiamo a sfruttare la leva operativa, che si è tradotta in un free cash flow margin del 18%. Una crescita ampia, costante e composta, unita alla disciplina finanziaria: questo è esattamente il modello che stiamo costruendo".



Per il terzo trimestre del 2026, Shopify prevede: una crescita del fatturato a un tasso annuo di poco superiore al 30%; una crescita del margine di profitto lordo a un tasso annuo compreso tra il 25% e il 30%; un free cash flow margin compreso tra il 15% e il 20%.

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