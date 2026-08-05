New York: al centro degli acquisti Shopify

(Teleborsa) - Brillante rialzo per l' azienda di commercio globale con sede in Canada , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 18,35%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Shopify mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,01%, rispetto a +7,68% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





La tendenza di breve di Shopify è in rafforzamento con area di resistenza vista a 152,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 141. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 163,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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