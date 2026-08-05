New York: al centro degli acquisti Shopify
(Teleborsa) - Brillante rialzo per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 18,35%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Shopify mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,01%, rispetto a +7,68% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
La tendenza di breve di Shopify è in rafforzamento con area di resistenza vista a 152,4 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 141. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 163,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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