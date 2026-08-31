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Pesante sul mercato di New York Shopify

Migliori e peggiori, In breve
Pesante sul mercato di New York Shopify
Ribasso scomposto per l'azienda di commercio globale con sede in Canada, che esibisce una perdita secca del 4,62% sui valori precedenti.
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