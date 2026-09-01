Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 31/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 31 agosto
Effervescente il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,11%.
Lo status tecnico di breve periodo del greggio mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 91,54. Rischio di eventuale correzione fino al target 87,39. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 95,68.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)