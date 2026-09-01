Francoforte: nuovo spunto rialzista per Symrise

(Teleborsa) - Avanza il produttore di aromi e profumi , che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Symrise evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Symrise rispetto all'indice.





Le implicazioni di medio periodo di Symrise confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 94,31 Euro con primo supporto visto a 93,37. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 92,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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