Invito all'acquisto per Symrise

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Bene il produttore di aromi e profumi , tra i componenti del DAX , con un rialzo dello 0,24%.





Operatività odierna:

Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 92,42 Euro, con stop loss calcolato a quota 88,72 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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