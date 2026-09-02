Milano 9:04
52.014 +0,19%
Nasdaq 1-set
29.077 0,00%
Dow Jones 1-set
52.767 -0,79%
Londra 9:04
10.790 0,00%
25.885 -0,33%

Invito all'acquisto per Symrise

Finanza
Invito all'acquisto per Symrise
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre
Bene il produttore di aromi e profumi, tra i componenti del DAX, con un rialzo dello 0,24%.


Operatività odierna:
Dal punto di vista operativo, il titolo ha implicazioni di acquisto al prezzo attuale individuato a 92,42 Euro, con stop loss calcolato a quota 88,72 Euro, con buone probabilità che si concretizzi un profitto nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```