Milano 11:56
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Nasdaq 31-ago
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Dow Jones 31-ago
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Londra 11:56
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Francoforte 11:55
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Francoforte: risultato positivo per Merck KGaA

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: risultato positivo per Merck KGaA
Scambia in profit la compagnia farmaceutica tedesca, che lievita del 2,41%.
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