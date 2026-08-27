New York: calo per Merck

(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica , che tratta con una perdita dell'1,89%.



Lo scenario su base settimanale di Merck rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 151,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 149. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 153,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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