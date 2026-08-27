New York: calo per Merck
(Teleborsa) - Pressione sulla società chimico-farmaceutica, che tratta con una perdita dell'1,89%.
Lo scenario su base settimanale di Merck rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Merck è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 151,4 USD, mentre il primo supporto è stimato a 149. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 153,7.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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