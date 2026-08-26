New York: calo per Merck
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società chimico-farmaceutica, con una flessione dell'1,84%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Merck più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Merck sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 154,8 USD. Possibile una discesa fino al bottom 152,7. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 157.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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