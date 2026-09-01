Francoforte: scambi in positivo per Merck KGaA

(Teleborsa) - Bene la compagnia farmaceutica tedesca , con un rialzo del 2,41%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Merck KGaA rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 141,1 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 143,5. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 139,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```