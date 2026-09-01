Madrid: movimento negativo per Cellnex Telecom

(Teleborsa) - Rosso per la società di infrastrutture di telecomunicazioni e radiodiffusione , che sta segnando un calo del 2,23%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Cellnex Telecom rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Cellnex Telecom , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 26,27 Euro. Primo supporto visto a 25,68. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 25,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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