Milano 15:13
52.669 +0,10%
Nasdaq 19-ago
29.426 0,00%
Dow Jones 19-ago
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Londra 15:14
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Francoforte 15:13
25.952 -0,53%

Madrid: movimento negativo per Acerinox

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: movimento negativo per Acerinox
Si muove verso il basso la società spagnola che produce prodotti in acciaio inossidabile, con una flessione del 2,46%.
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