Madrid: movimento negativo per Ferrovial
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che mostra un decremento del 2,92%.
L'andamento di Ferrovial nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Ferrovial mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 51,94 Euro con area di resistenza individuata a quota 53,42. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 51,36.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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