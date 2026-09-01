New York: balza in avanti Gilead Sciences
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società biofarmaceutica americana, con una variazione percentuale dell'1,88%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Gilead Sciences evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Gilead Sciences rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Gilead Sciences. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 150,1 USD. Primo supporto visto a 147,5. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 145,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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