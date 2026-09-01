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New York: prevalgono le vendite su Coinbase Global

Migliori e peggiori, In breve
New York: prevalgono le vendite su Coinbase Global
Retrocede molto la società di tecnologia finanziaria per la criptoeconomia, che esibisce una variazione percentuale negativa del 5,44%.
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