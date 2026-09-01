Milano 12:04
51.944 -1,27%
Nasdaq 31-ago
29.457 0,00%
Dow Jones 31-ago
53.186 -0,70%
Londra 12:04
10.710 -1,06%
Francoforte 12:04
25.972 -1,09%

Petrolio a 86,65 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 86,65 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 86,65 dollari per barile alle 08:30.
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