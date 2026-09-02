Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 dell'1/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 settembre

Aggressivo ribasso per l'indice nipponico, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,77%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 64.860,3. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 65.224,3. Il peggioramento del Nikkei 225 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 65.310,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)