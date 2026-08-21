Giappone, PMI manifatturiero di agosto migliora in linea alle attese a 55,1 punti

(Teleborsa) - Migliora l'attività della manifattura in Giappone ad agosto. L'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P ed elaborato da Jibun Bank, indica un valore di 55,1 punti, rispetto ai 54,5 punti di luglio e in linea alle attese.



L'indicatore si conferma al di sopra della soglia critica dei 50 punti, denotando espansione dell'attività.



"Sebbene abbiamo osservato un'accelerazione dello slancio di crescita sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi, le fabbriche hanno continuato a trainare lo sviluppo, registrando forti incrementi sia nella produzione che nei nuovi ordini", ha commentato Annabel Fiddes, Economics Associate Director presso S&P Global Market Intelligence.



"Questo alimenta le speranze che il settore privato del Paese rimanga ben posizionato per ottenere performance solide in futuro, a condizione che non si verifichino ulteriori shock sui prezzi o sulla domanda", ha aggiunto Fiddes.









(Foto: Stefan Yang - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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