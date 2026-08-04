USA, il mercato del lavoro accelera a luglio: attesi 85mila nuovi posti

(Teleborsa) - Il mercato del lavoro statunitense potrebbe aver ripreso slancio a luglio, dopo la frenata registrata nel mese precedente. Secondo le stime degli economisti, il rapporto sull'occupazione che sarà pubblicato venerdì dovrebbe indicare un aumento dei posti di lavoro nei settori non agricoli pari a 85mila unità, rispetto alle 57mila nuove assunzioni di giugno, un dato inferiore alle attese.



Il tasso di disoccupazione è previsto stabile al 4,2%, secondo le previsioni raccolte tra gli analisti. Il dato, basato su un'indagine condotta tra le famiglie e non sulle imprese, dovrebbe confermare una sostanziale tenuta del mercato del lavoro americano.



Dall'inizio dell'anno la crescita dell'occupazione ha mostrato un ritmo più sostenuto rispetto al 2025, contribuendo a sostenere i consumi. Nel secondo trimestre, un indicatore della domanda interna ha registrato la crescita più forte dall'inizio del 2023, grazie alla spinta arrivata sia dalle famiglie sia dalle imprese.



La solidità dell'economia e del mercato del lavoro continua però a influenzare il dibattito all'interno della Federal Reserve. Alcuni esponenti della banca centrale americana chiedono un atteggiamento più restrittivo per contenere l'inflazione: nell'ultima riunione tre membri del comitato hanno votato a favore di un aumento dei tassi, mentre la Fed ha deciso di mantenerli invariati.



Gli investitori guarderanno anche agli altri indicatori in arrivo questa settimana, tra cui i dati sulle offerte di lavoro, le stime sull'occupazione privata elaborate da ADP e le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione.



Attesi inoltre gli aggiornamenti sull'attività economica di luglio attraverso gli indici dell'Institute for Supply Management relativi a servizi e manifattura. Tra gli esponenti della Fed che interverranno nei prossimi giorni figurano Jeff Schmid della Fed di Kansas City, la governatrice Lisa Cook e Alberto Musalem della Fed di St. Louis.

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