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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,14%

L'Indice Hang Seng termina a 25.275,27 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,14%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,14% e chiude a 25.275,27 punti.
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