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Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,26%

L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.118,6 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,26%
Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,26%, termina le contrattazioni a 25.118,6 punti.
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