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Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,05%

L'Indice Hang Seng termina a 25.172,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Hong Kong, in ribasso dell'1,05%
Seduta in calo per Hong Kong, che retrocede dell'1,05% e chiude a 25.172,54 punti.
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