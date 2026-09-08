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Borsa: Chiusura in rosso per Hong Kong, in calo dell'1,23%
L'Indice Hang Seng archivia la giornata a 25.335,84 punti
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08 settembre 2026 - 06.20
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Ribasso per Hong Kong, in flessione dell'1,23%, termina le contrattazioni a 25.335,84 punti.
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