Milano 17:35
51.792 -0,24%
Nasdaq 21:14
29.121 +0,15%
Dow Jones 21:14
53.058 +0,55%
Londra 17:35
10.756 -0,30%
Francoforte 17:35
25.839 -0,50%

Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,08% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 si muove sulla parità a 29.100,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Non si allontana dalla parità il Nasdaq-100 (+0,08% alle 19:30)
L'indice del listino high-tech USA mostra un +0,08% alle 19:30 e continua gli scambi a 29.100,62 punti.
Condividi
```