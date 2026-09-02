Milano 12:35
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Dow Jones 1-set
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Londra 12:35
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Francoforte: calo per GEA Group

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per GEA Group
Ribasso per il Gruppo manifatturiero tedesco, che presenta una flessione del 2,24%.
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